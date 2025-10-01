Objavljeno: 1.10.2025 15:00

Tajvan mora polovico proizvodnje polprevodnikov preseliti v ZDA, če želi še naprej ameriško zaščito

Združene države Amerike naj bi na Tajvan izvajale vse večji politični in gospodarski pritisk, da polovico svoje proizvodnje čipov preseli v ZDA.

Tajvan trenutno proizvede približno 95 odstotkov čipov, ki se uporabljajo v pametnih telefonih, avtomobilih in celo v obrambni industriji. Lutnick je opozoril, da je za ZDA nevarno, da je tako ključna komponenta njihovega gospodarstva in vojske izdelana več tisoč kilometrov stran, medtem ko Kitajska odkrito grozi z uresničitvijo dolgoletnih teritorialnih zahtev do Tajvana. Cilj ameriške politike je povečati domačo proizvodnjo čipov z zdajšnjih dveh na kar 40 odstotkov, kar pomeni skoraj popolno preobrazbo industrije. Ključ do tega naj bi bila prav selitev tajvanske oskrbovalne verige v ZDA, kar pa je izziv tako logistično kot politično.

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je priznal, da je ideja o tem, da Tajvan prostovoljno preda polovico svojega globalnega tržnega deleža, za mnoge v Tajpeju nepredstavljiva. A ameriška ponudba vključuje tudi obljubo o okrepljenih varnostnih jamstvih, ki v bistvu predstavlja ohranjanje tako imenovanega silicijevega ščita, torej zaščite Tajvana, ki jo ZDA trenutno zagotavljajo deloma zato, ker tako zelo potrebujejo njegove čipe. Nova ureditev bi pomenila, da bi ZDA postale bolj samozadostne, hkrati pa bi še vedno ohranile strateško navezanost na Tajvan, saj bi preostalih 50 odstotkov čipov še naprej prihajalo od tam.

Za zdaj TSMC, vodilni proizvajalec čipov na Tajvanu, ostaja previden. Čeprav je že napovedal 100 milijard dolarjev investicij v ameriške tovarne, najbolj napredne čipe še vedno proizvaja izključno doma. Podjetje vztraja, da v ZDA primanjkuje ustreznega kadra, zato je pri gradnji tovarn pogosto uvažalo tuje delavce, kar je že sprožilo napetosti z ameriškimi sindikati. Čeprav je celoten načrt ambiciozen in dolgoročen, strokovnjaki pravijo, da bi lahko trajalo desetletje ali celo dve, da ZDA dosežejo želeno stopnjo samozadostnosti. Lutnick verjame, da bo uspeh presenetil vse. Vprašanje pa ostaja - ali bo Tajvan res pripravljen opustiti svoj tehnološki primat v zameno za ameriško zaščito?