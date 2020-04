Tajvan dvignil proizvodnjo vezji in računalnikov

Koronavirus je marsikje po svetu ustavil ali močno omejil proizvodnjo, v računalniški industriji se poznajo predvsem omejitve na kitajskem, del tega pa bo očitno nadoknadil Tajvan.

V novem poročilu so objavili številke za nekatere panoge, kjer so marca v primerjavi z mesecem prej zabeležili 13% dvig proizvodnje integriranih vezij, 39% pri LCD panelih in 28% pri računalnikih in drugih elektronskih napravah. Proizvodnja integriranih vezij je v primerjavi z marcem lanskega leta poskočila kar za 40%. Po pisanju analitikov naj bi bile za dvig proizvodnje krive ravno omejitve na kitajskem, saj so bila podjetja primorana poiskati alternativne dobavitelje opreme. Tajvan sicer proizvede približno četrtino svetovne kapacitete polprevodnih elementov, med največjimi nam znanimi proizvajalci elektronske opreme pa sta Acer in ASUSTek.

Hkrati je pomemben tudi dober odziv oblasti na novi koronavirus. Trenutno imajo le dobrih 400 okuženih in 6 smrtnih žrtev – to je za državo z 24. milijoni prebivalcev in gosto poselitvijo (650 prebivalcev na kvadratni kilometer, 17. najgosteje poseljena država na svetu) zelo dober dosežek.