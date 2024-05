Tablica, ki je prijazna očem in zmanjšuje stres

Podjetje Daylight Computer je napovedalo tablični računalnik Daylight DC1, ki uporablja zaslon Live Paper.

Tablica Daylight DC1 je zasnovana kot zdrava alternativa običajnim zaslonom, saj ne oddaja modre svetlobe, ki lahko vpliva na spanje in splošno zdravje. Zaslon ima monokromatski prikaz in je osvetljen z jantarno svetlobo, ki ne utripa. Naprava deluje na prilagojenem operacijskem sistemu Android, imenovanem Sol, ki dodatno zmanjšuje motnje z izklopom obvestil. Tablica ima 8 GB RAM-a, 128 GB prostora za shranjevanje in baterijo s kapaciteto 8000 mAh, ki omogoča večdnevno delovanje z enim polnjenjem. Dobro zmogljivost za vsakodnevno rabo ji zagotavlja čip MediaTek Helio G99. Tablica je opremljena tudi s pasivnim pisalom Wacom za natančno risanje in pisanje. Cena za Daylight DC1 znaša 729 USD, prve tri serije pa so že razprodane. Naslednja bo na voljo novembra 2024.

Ustanovitelj podjetja Daylight, Anjan Katta, je izpostavil, da je cilj njihove naprave zmanjšati obremenitev oči in motnje ter redefinirati naš odnos do naprav. V prihodnosti si želijo razširiti tehnologijo Live Paper na druge naprave, kot so monitorji, prenosniki in ure.