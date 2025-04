Objavljeno: 9.4.2025 10:00

T-2 uvedel oglase pri funkciji časovnega zamika

Uporabniki televizijskih storitev T-2 so ob uporabi funkcije časovnega zamika opazili pomembno spremembo, ob ogledu vsebin za nazaj se jim prikazujejo oglasi.

T-2 se z novostjo pridružuje vse širši panogi, ki prehaja na oglaševalske modele za financiranje digitalnih storitev. Po novem bo ob vsakem vklopu časovnega zamika prikazan oglas, ki ga bo mogoče preskočiti po sedmih sekundah. Na dan bodo uporabniku prikazani največ trije oglasi, med posameznimi pa bo vsaj ena ura razmika. T-2 zagotavlja, da so spremembe skladne s pogodbenimi dogovori z izdajatelji programov in usmerjene v ohranjanje kakovostnih vsebin. Za uporabnike, ki so že soglašali z usmerjenim trženjem, to pomeni tudi bolj prilagojene, relevantne oglase.

T-2 spremembo utemeljuje z razvojem trga digitalnih vsebin, kjer se brezplačne ali znižane storitve vse pogosteje financirajo prek oglaševanja.

Neuradno je slišati, da se oglasi uvajo na zahtevo ponudnikov vsebin, konkretno podjetja Proplus, ki izdaja POPTV in Kanal A. Možnost preskakovanja oglasov jim finančno zagotovo ne diši, zato iščejo druge možnosti, denimo prikaz oglasov, ki jih ni mogoče preskočiti...