Objavljeno: 9.8.2021 13:29

Synology zaradi pomanjkanja komponent ukinja VS960HD

O ukinitvi konkretnih proizvodov redko pišemo, tokrat pa gre za zanimivo obrazložitev, pri Synologyju namreč pravijo, da bodo predčasno ukinili proizvodnjo naprave VS960HD zaradi motenj v dobavni verigi komponent.

Gre za manjšo napravo, imenovano VisualStation, namenjeno varnostnikom za predvajanje videa iz varnostnih kamer. Z njo ne potrebujemo samostojnega računalnika, deluje kot posrednik med video kamerami (do katerih se poveže preko etherneta) in računalniškega monitorja (na voljo ima dva izhoda HDMI). Pri Synology pravijo, da bodo naprave še naprej dobivale posodobitve in da imajo dovolj sestavnih delov za servisiranje. V zadnjem letu veliko pišemo o pomanjkanju procesorjev in drugih elektronskih komponent, sumimo, da bomo v prihodnje tega še kar nekaj srečali.