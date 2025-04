Objavljeno: 22.4.2025 05:00

Synology ne bo dovolil uporabe običajnih diskov

Kupci mrežnih diskovnih sistemov (NAS) proizvajalca Synology bodo letos precej nejevoljni, saj bo v novih napravah serije Plus onemogočena uporaba običajnih diskov. Po novem bo možno uporabljati le Synologyjeve diske, ki so seveda precej dražji od običajnih diskov.

A hkrati so povsem enaki. Synology ne proizvaja diskov, le uporabi diske drugih proizvajalcev in nanje nalepi svojo nalepko ter jih podraži. Če bi to veljalo le kot priporočilo ali dodatno jamstvo, bi bili vsi zadovoljni, a Synology gre korak dlje. Diski drugih znamk ne bodo več delovali v naprava serije Plus. Omejitev bo veljala le za nove NAS, medtem ko se obstoječim lastnikom ni treba bati.

Ne pozabimo, da so diski Synology v resnici izdelki podjetij Toshiba in Seagate. Kakorkoli, doslej je bila omejitev le za serijo XS Plus in v strežniške omare vgrajene modele (rack-mounted), odslej pa bo za vse Plus. Storiti ne moremo nič, razen glasovati z denarnico in preiti k drugim proizvajalcem.