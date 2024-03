Synology je predstavil osebni oblak BeeStation

BeeStation je nov izdelek za preprosto shranjevanje v osebnem oblaku, za katerega ni potrebna naročnina.

Vodilni proizvajalec rešitev NAS je predstavil preprost izdelek s 4 TB prostora za shranjevanje, s katerim na hiter način, zgolj s skeniranjem QR kode, pridemo do lastne oblačne storitve, ki nudi varnostno kopiranje, upravljanje in deljenje izbranih datotek. Rešitev je prijazna družinam in ponuja za vsakega člana ločen prostor za hrambo. Priložena programska oprema zna samodejno prenašati fotografije in videoposnetke s telefonov in tablic z operacijskima sistemoma Android in iOS ter jih organizirati s pomočjo umetne inteligence, da je iskanje, upravljanje in deljenje olajšano s strojno pospešenim prepoznavanjem ljudi in predmetov. Napredne funkcije osebnega oblaka BeeStation vključujejo tudi možnost varnostnega kopiranja datotek iz Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox in povezanih pogonov USB, za zagotavljanje kopije pomembnih podatkov. BeeStation velja 250 evrov in ne zahteva nobene naročnine, kar je pri tovrstnih izdelkih prej izjema kot pravilo.