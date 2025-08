Objavljeno: 6.8.2025 05:00

Synchron pokazal svoj možganski vsadek za komunikacijo prek Bluetootha

Doslej je bilo upravljanje elektronskih naprav z mislimi domena znanstvene fantastike, a je tehnološki razvoj omogočil tudi to. Podjetje Synchron je predstavil delovanje možganskega vsadka, ki omogoča krmiljenje Applovih naprav prek Bluetootha. Z njim je možno upravljati iPad, iPhone ali Vision Pro, ki vsadek prepoznajo podobno kot tipkovnico ali miško.

Dobre zamisli so brez praktične izvedbe nekoristne, zato so prikazali tudi delovanje v praksi. Tehnologijo je preizkusil Mark Jackson, ki se bori z boleznijo ALS. Z vsadkom Stentrode lahko z mislimi upravlja svoj iPad. Odpira aplikacije in preklaplja med njimi, piše besedila, brska po spletu.

Jackson zaradi bolezni ne more več uporabljati nog in rok. Sedaj lahko spet pošilja sporočila in komunicira, bere novice in sodeluje v svetu. Podobno deluje tudi Neuralinkov N1, a ta uporablja lastniško nestandardno povezavo. Tudi Synchron je doslej uporabljal svoje načine komunikacije, predstavljeni vsadek pa prvi podpira Bluetooth in prvi omogoča dostop do Applovih specifičnih funkcij.