SWIFT in 30 bank uvedla veriženje blokov v jedro svetovnih finančnih tokov

Blockchain tehnologija je od začetka oktobra po dogovoru med organizacijo SWIFT in tridesetimi svetovnimi bankami uradno postala del glavne finančne infrastrukture sveta. Gre za enega najpomembnejših korakov v zgodovini medbančnih plačil, saj bo SWIFT, doslej sinonim za varnost, a tudi počasnost mednarodnih transakcij, uvedel skupno, razpršeno elektronsko knjigo (ledger) na osnovi tehnologije veriženja blokov.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je globalna platforma za posredovanje finančnih sporočil, prek katere banke pošiljajo navodila za plačila, ne pa tudi denarja samega. Navodilo za plačilo in dejanski prenos sredstev se torej zgodita ločeno, kar pogosto vključuje kompleksen sistem posredniških bank in računov. Posledica so večdnevne zamude in omejena preglednost transakcij.

Zato je ideja o uporabi tehnologije blockchain v mednarodnih plačilih postajala vse privlačnejša. Kriptovalutni sistemi že dolgo dokazujejo, da je mogoče transakcije izvajati skoraj v realnem času prek razpršenih knjig, številni projekti pa so raziskovali uporabo tako imenovanih stablecoinov, digitalnih valut, vezanih na vrednost klasičnih denarjev. Celo kitajski digitalni juan zasleduje podobne cilje, saj bi lahko s pospeševanjem čezmejnih plačil okrepil vpliv azijskih valut na račun ameriškega dolarja.

SWIFT se je zdaj odločil, da to tehnologijo vključi v lastno jedro. Po napovedih bo novi sistem omogočal trenutne, neprekinjene čezmejne transakcije v realnem času, kar predstavlja ključen preboj za globalne finance. Skupna knjiga, varen, sproten zapis transakcij med finančnimi institucijami, bo potrjevala in razvrščala transakcije ter uveljavljala pravila prek pametnih pogodb. Sistem bo zgrajen za interoperabilnost, tako z obstoječimi kot z novimi omrežji, ob ohranjanju zaupanja, odpornosti in skladnosti, ki so temelj varnega delovanja svetovnega finančnega sistema.

Pri razvoju bo sodelovalo 34 finančnih institucij iz 16 držav, projekt pa bo tehnično podprlo podjetje Consensys, znano iz ekosistema Ethereum. Čeprav SWIFT ni navedel časovnice uvedbe, gre za zgodovinski mejnik – organizacija, ki že desetletja predstavlja hrbtenico globalnega bančnega sistema, bo svojo infrastrukturo prenovila na osnovi tehnologije, ki je nastala v svetu kriptovalut.