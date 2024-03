Objavljeno: 28.3.2024 05:00

SWIFT bo povezoval vse digitalne valute na svetu

Mednarodno bančno omrežje SWIFT, ki danes skrbi za prenose denarja po celem svetu, pripravlja novo platformo za povezavo digitalnih valut. Nova platforma naj bi bila nared v naslednjem letu ali dveh in bo povezovala digitalne valute, ki jih razvijajo različne centralne banke po celem svetu. Med njimi je tudi ECB, ki razvija digitalni evro.

Gre za enega največjih korakov na porajajočem trgu digitalnih valut centralnih bank (CBDB). Po aktualnih podatkih že 90 odstotkov centralnih bank razvija ali raziskuje možnost uvedbe digitalne valute. S tem želijo poskrbeti, da jih kriptovalute ne bi preveč prehitele in da ostanejo v stiku z novostmi, hkrati pa prebivalcem ponudijo prednosti digitalnih valut na varen način. Nekatere države, denimo Bahami, Nigerija in Jamajka, so digitalne valute že uvedle.

Platforma, ki jo razvija SWIFT, pa bo omogočila povezovanje in sodelovanje vseh teh digitalnih valut med seboj, podobno kot SWIFT že danes omogoča prenos sredstev po svetu in menjavo denarja. SWIFT danes uporabljajo v več kot 200 državah in 11.500 bankah.

