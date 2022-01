Švicarska vojska: ne uporabljajte WhatsAppa in podobno

Ob samoumevnosti aplikacij za pošiljanje sporočil, kot so WhatsApp, Viber ali Facebook Messenger, hitro pozabimo, da gre v resnici za produkte zasebnih podjetij, ki naše podatke skladiščijo v tujini na svojih strežnikih. Švicarska vlada je zato z novim letom svojim pripadnikom prepovedala uporabo teh storitev in jim priporočila švicarsko aplikacijo Threema.

Četudi se številni ponudniki teh aplikacij hvalijo s šifriranjem podatkov od pošiljatelja do prejemnika (end-to-end), to ni nujno dovolj. Često si uporabniki vključijo varnostno kopiranje sporočil v oblak, kar seveda pomeni, da niso več le med pošiljateljem in prejemnikom. Druga težava so vsi prometni podatki (čas, sodelujoči itd.), ki se tudi skladiščijo nezaščiteno. Če so ti podatki v tujini, imajo do njih lahko tuje obveščevalne službe in organi pregona.

Še najbolj očitno je to v ZDA, kjer zakonodaja vsa ameriška podjetja obvezuje, da izročijo vse podatke z lastnih strežnikov organom pregona, če dobijo ustrezno odredbo, četudi se podatki nahajajo v tujini. To je v nasprotju z GDPR (ki deloma velja tudi v Švici), a v skladu z ameriškimi zakoni.

Švicarji menijo, da je to preveliko tveganje, zato so prepovedali WhatsApp, a tudi Signal in Telegram. Zaupajo pa Threemi, ki je švicarska in podatke hrani v Švici. Četudi se to sliši zelo varno, pa vendarle ne gre pozabiti, da so bili prav Švicarji vpletene v eno največjih prisluškovalnih afer Crypto AG.