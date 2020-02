Švicarji popustili strahu in ustavili 5G

Medtem ko je ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) ta teden objavila čisto svež pregled vseh znanstvenih raziskav iz let 2008-2018, ki so preučevale vpliv elektromagnetnih valovanj na zdravje, in zaključila, da ni nobenih dokazov za škodljivost, so v Švici za nedoločen čas prekinili uvajanje tehnologije 5G.

Države po svetu tekmujejo, katera bo prva uvedla 5G. V zadnjem času pa je vzniknilo tudi močno nasprotovanje tehnologiji, ki se sklicuje na nedokazane domneve, da povzroča raka. Švica je na področju postavljanja 5G že zelo daleč, saj so po državi postavili že več kot 2000 baznih postaj za 5G. Operaterji so zagon omrežja obljubljali lansko leto, a so se načrti odmaknili.

Sedaj pa ga sploh ne bo. Pritisk javnost je bil tako močan, da je Zvezni urad za okolje (BAFU) vladam kantonov konec januarja poslal pismo, v katerem jih je pozval k zaustavitvi implementacije 5G. BAFU je dejal, da brez dodatnih testiranj vplivov 5G ne morejo podati kriterijev za dopustne meje. Zaradi tega bo BAFU preučil izpostavljenost, po možnosti v realnih pogojih, kar bo trajalo nekaj časa.

Z drugimi besedami to pomeni, da lahko kantoni trenutno 5G licencirajo le v skladu s trenutnimi dopustnimi mejami. Te so v Švici večinoma usklajene z evropskimi, v nekaterih primerih pa precej strožje. Ravno zaradi teh strožjih meja 5G ne morejo uporabiti, ker bo izpostavljenost krajša, a bolj usmerjena in v krajših časovnih intervalih kumulativno večja. Trenutno določene meje pa so namenjene za konstantne obremenitve, zato so ustrezno nižje.

Operater Swisscom je dejal, da to ne pomeni, da se bo omrežje prenehalo graditi. Dokler ne bodo sprejeli novih predpisov, bodo 5G pač uporabljali v skladu s trenutnimi zmožnostmi, kar pomeni, da omrežje ne bo delovalo s polno zmogljivostjo.

Medtem so nekateri švicarski kantoni prostovoljno sprejeli moratorije na postavitev 5G. V Švici je trenutno pet civilnih iniciativ, ki si prizadevajo za prepoved 5G, dve zbirata podpise za razpis referenduma. Ena gre celo tako daleč, da bi bili (bodo, če bo morebitni referendum uspešen) operaterji pravno odgovorni za vsako morebitno škodo, ki bi jo lahko pripisali baznim postajam, razen, če bi lahko mobilni operater dokazal nasprotno.

Ob tem ne pozabimo poudariti, da je stališče stroke (Svetovna zdravstvena organizacija, Nacionalni inštitut za raka v ZDA, Onkološki inštitut), da elektromagnetna valovanja radijskih frekvenc, kamor sodi tudi 5G, nikakor ne morejo povzročati raka ali kako drugače škodovati. To stališče je konsenz več kot tisoč raziskav, ki so bile izvedene v minulih desetletjih, in incidence raka med prebivalstvom, ki ni korelirano z razmahom mobilne telefonije.