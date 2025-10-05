Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 5.10.2025 07:00 | Teme: raziskave, poslovanje

Švica ostaja vodilna inovacijska sila, Kitajska prehitela Nemčijo

Švica je tudi letos na vrhu globalne lestvice inovacij, ki jo pripravlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Globalni inovacijski indeks 2025, ki zajema 139 gospodarstev, Švico uvršča na prvo mesto že od leta 2011, sledita pa ji Švedska in ZDA. V prvo deseterico sodijo še Južna Koreja, Singapur, Združeno kraljestvo, Finska, Nizozemska in Danska, posebno pozornost pa je pritegnila Kitajska, ki se je prvič povzpela na deseto mesto ter iz nje izrinila Nemčijo.

V zahodni Evropi so Francija, Irska, Italija, Španija in Portugalska zasedle mesta med 13. in 31. Mestom. Slovenija je v 2025 uvrščena na 35. mesto, medtem ko sta se Poljska in Hrvaška uvrstili okoli 40. mesta. Poročilo poudarja, da so se kot rastoče inovacijske sile pokazale tudi države z nižjim povprečnim dohodkom, kot so Indija, Turčija, Vietnam, Senegal in Ruanda.

Avtorji indeksa opozarjajo na spremembo globalnega trenda: po desetletju močnega širjenja raziskovalnih in razvojnih vlaganj ter tveganega kapitala se je rast upočasnila. Rast raziskav in razvoja je padla na najpočasnejši tempo po globalni finančni krizi, ob tem se globalni posli tveganega kapitala še niso opomogli po močnem padcu v letu 2023.

Kljub temu podatki kažejo, da inovacijska dejavnost ne pojenja. Kitajska je denimo prispevala četrtino vseh mednarodnih patentnih prijav, medtem ko sta Nemčija in ZDA zabeležili upad. Tehnološki napredek ostaja izrazit na področjih, kot so zeleno računalništvo, električna vozila, 5G in robotika, pa tudi pri padcu cen baterij ter sekvenciranju genoma, kar odpira nove poti za personalizirano medicino. Hkrati pa so se dovoljenja za nova zdravila zmanjšala za skoraj petino, kar odraža kompleksnost farmacevtskih inovacij.

Poročilo zaključuje, da se sprejemanje tehnologije širi po vsem svetu, vendar nobena posamezna metrika ni dosegla dolgoročnega trenda rasti. To po oceni WIPO nakazuje, da se globalni zagon inovacij upočasnjuje, četudi njihov transformativni potencial ostaja nesporen.

