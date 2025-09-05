Objavljeno: 5.9.2025 05:00

Švica izdala popolnoma odprt in transparentni model umetne inteligence

Švica je izdala lastni veliki jezikovni model Apertus, katerega srž pooseblja že ime. Apertus je zavezan odprtosti in transparentnosti, ustvarjen pa je bil z mislijo na zasebnost. Natreniral je na 15 bilijonih žetonov vhodnih podatkov v več kot 1000 jezikih.

Dostop do Apertus ni omejen na spletne vmesnike ali API, temveč ga lahko vsakdo pogleda v celoti. Odprti so njegovi parametri, uteži, baza podatkov za urjenje, dokumentacije in vmesni rezultati. Izvorna koda in vsi podatki so izdani pod permisivno licenco, ki dovoljuje kakršnokoli uporabo, tudi komercialno. Popolna sledljivost nastanka in urjenja pa omogoča dokaz, da kako je model v skladu z GDPR, avtorskim pravom in drugo relevantno zakonodajo.

Tako je na primer nastal zgolj na javno dostopnih podatkih, katerih avtorji niso prepovedali uporabe in od koder so bili osebni podatki odstranjeni. Projekt so izvajali na zveznih univerzah EPFL in ETH ter švicarskem nacionalnem centru za superračunalništvo (CSCS).