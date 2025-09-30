Objavljeno: 30.9.2025 05:00

Švica in Velika Britanija bosta sledili slovenskemu zgledu

Švicarski državljani so minuli konec tedna na referendumu podprli uvedbo elektronskih osebnih izkaznic, potem ko so leta 2021 prvotni predlog zavrnili. Nekaj dni pred tem je britanska vlada predstavila svoj predlog za uvedbo obveznih digitalnih osebnih izkaznic. V Sloveniji smo leta pred obema državama.

Elektronske osebne izkaznice s čipom, ki vsebuje digitalna potrdila, imamo že od leta 2022. Sredi septembra letos pa smo dobili tudi virtualno osebno izkaznico, ki v celoti obstaja v pametnem telefonu in omogoča izkazovanje istovetnosti z visoko stopnjo zaupanja na spletu. O prvih smo podrobno pisali v septembrskem Monitorju, o drugi pa v oktobrski.

V Švici se na to pot šele podajajo. Leta 2021 so prvi predlog zavrnili, ker so imela zasebna podjetja v njem preveliko vlogo, so ocenili volivci. Na drugem referendumu so volivci zakon, ki sta ga oba domova parlamenta sprejela, potrdili s 50,4 odstotki glasov za. Udeležba je znašala 49,55 odstotkov. Švicarji bodo lahko elektronsko osebno izkaznico na telefonu uporabljali tudi v fizičnem svetu, denimo za nakup alkohola ali odprtje bančnega računa. Slovenska digitalna osebna izkaznica deluje zgolj na spletu. V obeh državah bo digitalna izkaznica le brezplačna dopolnitev, še vedno pa je moč dobiti fizično izkaznico.

V Veliki Britaniji je nasprotovanje obveznemu osebnemu dokumentu, kot to velja za vse anglosaške države, bistveno večje. Samó peticijo proti digitalni osebi izkaznici je podpisalo že 1,6 milijona Britancev.