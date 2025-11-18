Svetovni splet v delni temi

Veliko spletnih strani in storitev trenutno ne deluje.

Vir težav je Cloudflare, eden največjih dobaviteljev spletne infrastrukture, na katerega se opira velik del današnjega interneta. Številne strani so uporabnike pričakale z enakim opozorilom o nedosegljivosti storitve; med prizadetimi je tudi DownDetector, ki ga običajno uporabljamo prav za preverjanje izpadov.

Cloudflare je že potrdil motnje v delovanju svojega globalnega omrežja, ki skrbi za hitrejše nalaganje strani in zaščito pred spletnimi napadi. Zaradi tega so bile nedosegljive tudi velike platforme, med njimi X, Spotify, ChatGPT, Google, YouTube, Uber in številne druge. Pri nas je trenutno nedostopnih več domačih strani, med njimi Telemach in priljubljeni blog Had.si. Dostopnost se sicer počasi vrača v normalno stanje, a jasnega odgovora o vzroku incidenta še ni. Iz Cloudflara sporočajo le, da preiskava poteka in da bodo podrobnosti znane, ko odpravijo kritične težave v omrežju.