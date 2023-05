Svet se pripravlja na novo generacijo črtnih kod

Letos mineva natanko 50 let od začetka uporabe črtnih kod, kar je močno vplivalo na številne gospodarske branže, od proizvodnje, logistike, do trgovine. Za mnoge je uvedba črtnih kod še vedno ena največjih tehnoloških inovacij v moderni ekonomiji. Danes so s črtnimi kodami, ki omogočajo avtomatsko identifikacijo (EAN koda) opremljeni že praktično vsi izdelki v prodaji, črtne kode pa se v različnih izvedbah uporabljajo tudi na številnih drugih področjih, na primer v zdravstvu.

Po mnenju združenja GS1 zdaj vstopamo v čase, ko klasične črtne kode (enodimenzionalne; 1D) ne zadostuje več za sodobne potrebe identifikacije, pa tudi uporabe izdelkov. Združenje GS1 je zato pripravilo tehnične predloge in obširno kampanjo Sunrise 2027, s katero želijo promovirati prehod na bistveno bolj zmogljive dvodimenzionalne kode (2D), ki temeljijo na tehnologiji QR kode.

GS1 podpira prehod dosedanje kode GTIN (Global Trade Item Number) za identifikacijo izdelkov na prostorsko in podatkovno bolj učinkovito 2D kodo, ki jo bodo lahko proizvajalci, prodajalci in drugi subjekti prilagajali lastnim potrebam. Novi standard naj bi poleg globalne kode izdelka ponujal tudi številne koristne dodatne informacije.

Na primer rok trajanja, težo, datum proizvodnje, celo ceno izdelkov, kjer je to primerno. Koda bo lahko vsebovala serijsko številko, številko proizvodne serije, ime tovarne ali oznako kmetijske površine, kjer je bil izdelek proizvod oziroma vzgojen. Koda bo lahko vsebovala tudi uporabniku koristne informacije, kot so navodila za uporabo, navodila za varno razgradnjo, recepture, digitalno seznam sestavin izdelka, spletne povezave na dodatne informacije in tako dalje.

GS1 je začela tranzicijo na 2D kodo že leta 2020, uspešne pilotske projekte pa so opravili pri nekaterih velikih proizvodno-prodajnih verigah v ZDA, Avstraliji, Braziliji in na Kitajskem. V naslednjih letih naj bi s kampanjo Sunrise 2027 pritegnili tudi preostanek sveta. Novo kodo bomo verjetno pri izdelkih srečevali postopoma, marsikje bodo vzporedno natisnjene tako 1D kot 2D kode, da bodo omogočili univerzalno razpoznavo tudi tam, kjer še nimajo 2D bralnikov in podporo za dodatno kodo.