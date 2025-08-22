Objavljeno: 22.8.2025 05:00

Svet se digitalizira: danska pošta ukinja dostavo pisem

Na Danskem bodo prihodnje leto napravili močan rez s preteklostjo, saj bo nacionalna pošta PostNord prenehala ponujati storitev dostave pisem. Še vedno bodo dostavljali pakete, medtem ko pisemskega prometa ne bodo več ponujali. Z danskih ulic so že začeli izginjati poštni nabiralniki za oddajo pisem.

Popolna ukinitev je res radikalen ukrep, a težko bi rekli, da nepričakovan. Od leta 2000 do danes je število poslanih pisem upadlo za 90 odstotkov, samo v zadnjih dveh letih za tretjino. Trend se nadaljuje iz leta v leto, saj se komunikacija seli v digitalni svet.

Dostava pisem je sicer univerzalna storitev, ki pa jo sedaj ukinjajo. To pa ne pomeni, da na Danskem ne bo možno poslati pisem. To bo počela zasebna dostavna služba Dao, ki pa ni regulirana in tudi storitev ne bo univerzalna; pogoji in cena bodo povsem prepuščeni trgu. Že od leta 2024 je sicer cena dostave pisem deregulirana, z ukinitvijo oprostitve DDV pa dostava enega pisma stane 29 danskih kron oziroma štiri evre.

PostNord je sicer nacionalni izvajalec poštnih storitev v dveh državah, saj je nastal z združitvijo Post Danmark in švedskega Posten. Na Švedskem za zdaj dostave pisem ne nameravajo ukiniti. Na Danskem pa bodo posledice precej hude: odpustili bodo 2200 ljudi, naj pa bi jih 700 zaposlili v dostavi paketov. Odmontirali bodo 1500 značilnih rdečih nabiralnikov, ki bolj ali manj samevajo.

In Dao? Lani je dostavil 21 milijonov pisem, prihodnje leto naj bi jih trikrat toliko.