Objavljeno: 5.9.2023 05:00

Svet, kjer še vedno kupujejo PlayStation 1 in uporabljajo Windows 98

Si predstavljate, da bi na vašem računalniku še vedno tekel Windows 98, besedila bi pisali v Wordu 97, za zabavo pa bi uporabljali PlayStation 1 ali Game Boy DS? Leta 2023 še vedno obstaja časovni otok, kjer je to najnovejša dosegljiva oprema. Lani so za nakupe na Amazonu odšteli približno pol milijona dolarjev, povpraševanje pa raste. To so – kanadski zapori.

Zaporniki v kanadskih zaporih lahko uporabljajo računalnike, konzole za igranje iger, televizorje in podobno elektronsko opremo, če si jo kupijo sami. Naročijo jo lahko prek Amazona, a so pri tem omejeni zgolj na dve desetletji staro strojno opremo, ki ne more komunicirati s spletom. To pomeni nič novejšega od Windows 98, nobenih pametnih televizorjev, zgolj konzole brez povezljivosti z internetom in podobno.

Da bi imeli jetniki na voljo večjo izbiro po nižjih cenah – navsezadnje si vse to kupijo sami s svojim denarjem – so lani začeli sodelovati z Amazonom. Dostopa do interneta seveda ni, zato si lahko izdelke izberejo v natisnjenem katalogu, nato pa pazniki naročijo izbrano. Amazon je povedal, da so lani prodali za 586.000 kanadskih dolarjev opreme, letos pa že 740.000 kanadskih dolarjev.

Omejitev je še nekaj, pri čemer vseh ne moremo razložiti s prepovedjo povezljivosti z zunanjim svetom. Prepovedani so na primer tudi predvajalniki MP3, pretočne storitve in podobno. Dovoljena pa je kabelska televizija. Vsak jetnik ima lahko za 1500 dolarjev računalniške opreme in še 300 dolarjev nakita, če želi in če je to pripravljen plačati.

CBC