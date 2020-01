Suunto po novem (tudi) z Google Wear OS

Suunto, eden ključnih proizvajalcev športnih ur (še iz časov, ko se te niso trudile biti tudi »pametne«), je na sejmu CES prikazal uro, na kateri teče Googlov »urni« operacijski sistem Wear OS.

Wear OS sicer zadnje čase ne kaže najbolje, saj so najbolje prodajane vse tiste ure, ki ga nimajo (proizvajalcev Apple, Samsung, Huawei in Hunami/Xiaomi), pa vendar, gotovo je priročno na »pametni« vlak vstopiti z že narejeno rešitvijo. So si verjetno mislili pri Suuntu.

O uri Suunto 7 še ni veliko znanega, razen, da bo kljub operacijskemu sistemu Wear OS imela običajno dobro popolnjenost s športnimi pripomočki in povezljivost z Suunto ekosistemom. Prvi preizkuševalci pravijo, da je delo z uro zelo tekoče in mehko, baterija pa naj bi zdržala nekajkrat več, kot smo bili pri Wear OS urah vajeni do sedaj.