Objavljeno: 1.8.2025 06:00

Superge s skritim predalom za AirTag

Skechers je predstavil novo linijo otroških športnih čevljev Find My Skechers, ki staršem omogoča skrito namestitev sledilnika Apple AirTag pod peto čevlja.

Starši otrok, obutih v nove superge podjetja Skechers, lahko s sledilnikom pod peto sledijo lokaciji svojih otrok. Čevlji so na voljo za otroke, stare od enega do desetih let, in vsebujejo pametno skrit predalček, zasnovan tako, da otrok sledilnika ne občuti med hojo. Čeprav se zdi ideja namenjena predvsem spremljanju lokacije otroka, lahko funkcija pride prav tudi v drugih praktičnih primerih, na primer pri iskanju izgubljenih čevljev v šoli, na taboru ali med spanjem pri prijateljih. Nekateri uporabniki spleta so izpostavili tudi možnost uporabe čevljev za pomoč pri sledenju starejšim osebam, ki bi se lahko izgubile. Skechers dodaja, da so čevlji pralni v pralnem stroju in da sledilnik Apple AirTag ni vključen v nakup.

Čeprav sledilna funkcija superg sproža vprašanja o pretiranem nadzoru in zmanjševanju otrokove samostojnosti, gre za zanimivo zamisel, ki bo zagotovo našla svoje kupce.