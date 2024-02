Objavljeno: 14.2.2024 05:00

Superbowl je imel močan vpliv na internetni promet

V ZDA je v noči z 12. na 13. potekal sloviti superbowl, finale lige ameriškega nogometa NFL. Dogodek, ki pritegne milijone gledalcev, močno odmeva tudi na internetni infrastrukturi. Cloudflare je pripravil zanimiv pregled, kako je bilo na internetu videti dogajanje ob superbowlu.

Zanimive so take številke kot trendi. Denimo, da so med prenosom pevko Taylor Swift pokazali 16-krat. Cloudflare ima podatke o dogajanju na spletu, ker gostijo DNS-strežnik 1.1.1.1, ki ga uporablja veliko ljudi.

Med več kot 100 prikazanimi oglasi med prireditvijo, jih je le tretjina vsebovala povezave do internetnih strani oziroma naslove URL. Še manj jih je imelo kode QR za skeniranje in samo ena je bila povezana z umetno inteligenco: Microsoftovim Copilotom. A čeprav reklame nimajo več internetnih naslovov, je analiza prometa pokazala, da ljudje nimajo težav pri iskanju spletnih strani za oglaševanje izdelke in storitve. Zanimivo – najbolj obiskan oglaševalec je bil TurboTax, ki je nudil nagrado igro, da bo enemu novemu uporabniku podaril milijon dolarjev. Tudi DoorDash je beležil visok obisk zaradi nagradne igre. V obratno smer je šel trend na družbenih omrežjih. Ko je nastopil Usher, je promet močno upadel, ker so ljudje raje gledali prenos kakor brskali po spletu.

Superbowl je tako odmeven dogodek, da močno vpliva na promet in delovanje interneta. Cloudflare pa je v unikatnem položaju, da vse to analizira.

Cloudflare