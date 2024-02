Sudo prihaja v Windows

Prihajajoča različica operacijskega sistema Windows (Server) bo imela ukaz, ki po vzoru Linuxa uporabniku olajša delo z administratorskimi pravicami.

Sudo, ki je okrajšava za ukaz Superuser do, omogoča standardnim uporabnikom izvajanje ukazov, ki bi sicer zahtevali uporabo administratorskih pravic. Poznamo ga "unixovskih" operacijskih sistemih, tudi na Linuxu. Skrbnikom omogoča, da določijo, kateri uporabniki lahko dostopajo do administrativnih pravic in celo nadzorujejo, na katere aplikacije se te pravice nanašajo. Sudo bo v Windows strežniku omogočil izvajanje ukazov, ki bi sicer zahtevali administratorske pravice, brez potrebe po prijavi skrbnika. To predstavlja pomemben korak za Microsoft pri poenostavitvi administracije operacijskega sistema, ki je doslej na podoben način uporabljala poziv UAC. Slednji za določene ukaze in pripomočke še vedno ni dovolj, zato bo Sudo več kot dobrodošla zamenjava, za katero upamo, da po uspešnem krstu na strežniški verziji sistema najde pot tudi v domače Windows okolje.

Ukaz Sudo je že na voljo za testiranje v zgodnji različici operacijskega sistema Windows Server 2025.