Objavljeno: 17.5.2024 07:00

Študenta ukradla 25 milijonov z izrabo hrošča v Ethereumu

V New Yorku so začeli soditi dvema študentoma s prestižne univerze MIT, ki sta pred poldrugim ukradla za 25 milijonov dolarjev kriptovalut z verige blokov Ethereum. Za napad sta potrebovala vsega 12 sekund, saj sta izrabila pomanjkljivost v implementaciji verige blokov. Izkoristila sta kratek čas, ko je transakcije že izvedena, a še ni zapisana v verigo blokov.

Brata Anton Peraire-Bueno in James Peraire-Bueno sta si tako pridobila večjo premoženjsko korist. Sedaj jima grozi 60 let zapora, saj sta obtožna treh kaznivih dejanj: prevare, zarotniškega načrtovanja izvedbe prevare in zarotniškega načrtovanja pranja denarja.

V obtožnici so podrobno opisali, kako sta brata Peraire-Bueno tehnično izvedla prevaro. Pri tem nista oškodovala sistema ali neke navidezne entitete, temveč konkretne žrtve. Napad sta načrtovala več mesecev, saj sta morala spoznati navade žrtev in njihove tipične transakcije. Prav tako sta skušala zakriti svojo identiteto in oprati sredstva.

DOJ