Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 5.11.2025 05:00

Strokovnjaki za pomoč pri vdorih v resnici vdirali in izsiljevali podjetja

Ko napadejo hekerji z izsiljevalskimi virusi se žrtve pogosto obrnejo na zunanje strokovnjake, ki rešujejo situacijo in nemalokrat tudi vodijo pogajanja s storilci. Precej laže je namreč upravičiti strošek zunanje pomoči in reševanja podatkov kot pa plačilo odkupnine, če se to zgodi. Kaj pa če so ti posredniki v resnici zlobni fantje? Ameriško tožilstvo je vložilo prve obtožnice.

Tožilstvo preganja Kevina Tylerja Martina in še enega uslužbenca iz podjetja Digital Mint, ki so se oglaševali kot strokovnjaki za pogajanje z izsiljevalci, ter Ryana Clifforda Goldberga iz podjetja računalniško varnost Sygnia. Tožilstvo jim očita, da so prav oni poizkusili napasti več ameriški podjetij.

Uporabljali so izsiljevalsko programsko opremo, ki jo je razvila hekerska skupina ALPHV/BlackCat in je na voljo vsakomur, ki jo najame (ransomware-as-a-service). Z njo lahko žrtvam zašifrirajo vse podatke in jih nato izsiljujejo. Obtoženi so na tak način pridobili 1,2 milijona dolarjev odkupnine od enega izdelovalca medicinskih pripomočkov s Floride. Napadli so tudi druga podjetja.

Tako Digital Mint kakor Sygnia sta potrdila, da so bili osumljenci pri njih zaposleni, a tam ne delajo več. Poudarjajo, da so vdirali na lastno pest, ne v okviru podjetja.

Obtožnica

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Za razliko od praktično vseh ostalih držav se Severna Koreja v veliki meri zanaša na internetni kriminal in kriptoprevare za financiranje delovanja države in izogibanje sankcijam. Tudi eden večjih letošnjih vdorov, ko so neznanci z borze Bybit ukradli za poldrugo milijardo dolarjev kriptovalute ether, je bil plod Severne Koreje.

    novice
    Objavljeno: 27.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
  • V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

    V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

    Ameriška Zvezna komisija za telekomunikacija (FCC) je sprejela sila nenavadno odločitev in za nazaj prepovedala uporabo naprav, ki jih je že odobrila in sprostila njihov uvoz v ZDA. Odločitev, da to smejo storiti, so sprejeli s tremi glasovi za in nobenim proti. Uperjena je proti kitajskemu proizvajalcu letalnikov DJI.

    novice
    Objavljeno: 3.11.2025 07:00
  • SD-kartica na dnu Atlantika preživela implozijo Titana

    SD-kartica na dnu Atlantika preživela implozijo Titana

    Raziskovalci so na dnu Atlantskega ocena v bližini razbitine Titanika našli SanDiskovo spominsko kartico SD, s katere so lahko sneli 12 fotografij in devet videoposnetkov. Kartica je tja potonila pred dvema letoma, ko je implodirala podmornica Titan, s katero je podjetje OceanGate želelo obiskati razbitine slavnega parnika.

    novice
    Objavljeno: 22.10.2025 05:00
  • Tri četrtine vseh satelitov je Starlinkovih!

    Tri četrtine vseh satelitov je Starlinkovih!

    S precej manj pozornosti javnosti, kot bi si tako pomembne spremembe zaslužile, v Zemljino orbito izstreljujemo satelite hitreje kot kdajkoli doslej. Prednjačijo ponudniki satelitskega dostopa do interneta, med katerimi je najhitrejši Starlink. Ta je 19. oktobra z raketo Falcon 19 v vesolje poslal še 28 satelitov, s čimer je presegel magično mejo 10.000.

    novice
    Objavljeno: 22.10.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji