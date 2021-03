Strežniki se vse bolj specializirajo

Dell in Hewlett Packard Enterprise (HPE) sta marca predstavila najnovejše različice strežnikov, ki dokazujejo, da se posamezni modeli vse bolj specializirajo za specifične vloge v podatkovnih centrih. Oba proizvajalca sta predstavitev navezala na predstavitev tretje generacije strežniških procesorjev AMD Epyc, a lahko kupci še vedno izbirajo tudi različice z Intelovimi procesorji Xeon.

Za vse strežnike je značilno, da nudijo večjo procesno zmogljivost, a obenem manjšo porabo energije. Dellova 17-ta generacija strežnikov PowerEdge denimo porabi tudi do 60% manj energije pri običajnih bremenih. Hkrati pa prinaša najnovejše tehnologije za povečanje računalniške varnosti in lažji nadzor strežnikov v večji podatkovnih centrih.

Med novostmi je strežnik PowerEdge R6515, ki je optimiziran za poslovno analitiko in upravljanje podatkov Big Data, na primer z orodji Hadoop. PowerEdge R750, ki je opremljen s procesorji Xeon pa je namenjen zahtevnih izračunom (HPC).

Strežniki postajajo tudi vse bolj specializirani, ko govorimo o uporabi z bremeni za strojno učenje in umetno inteligenco. Taki so denimo strežniki PowerEdge XE8545 in R750xa, ki so na voljo v 4U in 2U izvedbah. Večji model premore šest podnožij PCIe 4.0, s katerimi lahko uporabimo procesne enote GPU Nvidia za hiter izračun specifičnih algoritmov za strojno učenje.

Za uporabo na računalniškem obrobju so na voljo strežniki PowerEdge XR11 in XR12, ki nudijo prav tako enote GPU za lokalno uporabo algoritmov s področja umetne inteligence, hkrati pa nudijo ojačano ohišje in zaščito pred slabimi okoljskimi pogoji, kar tipično srečamo okoljih, kjer niso na voljo posebne strežniške sobe.

Družba HPE ima podobno razčlenjeno ponudbo, ki nudi modele specializirane za posamezna področja rabe. Strežniki ProLiant DL345 Gen10 so denimo optimizirani za podatkovne baze in poizvedbe, medtem ko so modeli DL385 Gen2 Plus v2 optimizirani za virtualizacijo in povezave v strežniške gruče. Namenjajo jih tudi za bremena povezana z okoljem Java.

Strežniki ProLiant DL365 ciljajo na čedalje bolj priljubljeno poslovno rabo virtualiziranih namizij (VDI, virtual desktop infrastructure). Strežniki HPE Apollo pa so namenjeni procesno zahtevnih nalogam (HPC) in področju umetne inteligence. Kdor rabi še več, lahko naroči strežnike HPE Cray EX, super računalnike na osnovi procesorjev AMD Epyc.

HP svoje strežnike Apollo združuje tudi s storitvami HPE GreenLake, ki omogočajo tako imenovano elastično postavitev v javni oblak, zasebni podatkovni centri ali na obrobje, pri čemer ostaja način upravljanja enoten.