Objavljeno: 3.10.2025 09:00

Strava zahteva, da Garmin preneha s prodajo svojih naprav

Strava je vložila tožbo proti Garminu zaradi dveh ključnih funkcij, ki sta temelj njihove platforme - odseki (segments) in toplotne karte (heatmaps). 

Podjetje trdi, da Garmin s svojimi napravami krši patente, ki jih je Strava zaščitila pred več leti, in zahteva prepoved prodaje naprav, ki te funkcije vključujejo. Tožba je bila vložena 30. septembra na zveznem sodišču v Koloradu. Strava trdi, da je Garmin kršil njihove patente, povezane z GPS segmenti in primerjavami časov na določenih odsekih poti. Dotično funkcionalnost je Strava patentirala leta 2015. Garmin je sicer svojo različico Segments predstavil že leta 2014, z napravo Edge 1000, nato pa v sodelovanju s Stravo omogočil prikaz Strava Live Segments. To sodelovanje je bilo urejeno s posebnim dogovorom (Master Cooperation Agreement), v katerem sta se podjetji med drugim dogovorili, da se Garminovi in Stravini odseki ne prikazujejo hkrati. Po mnenju Strave je Garmin nato šel onkraj dogovorjenega, analiziral njihovo implementacijo in razvil konkurenčno funkcijo, kar zdaj navajajo kot osnovo za kršitev patenta.

Drugi del tožbe se nanaša na prikaz toplotnih kart, zemljevidov, ki prikazujejo, kje se uporabniki najpogosteje gibljejo med vadbo. Strava trdi, da ima dva patenta na to temo (iz let 2014 in 2016), čeprav je Garmin podobno funkcionalnost implementiral že leta 2013. Poznavalci predvidevajo, da bo Garmin poskušal izpodbiti veljavnost teh patentov.

Strava trdi, da je zaradi domnevnih kršitev utrpela finančno škodo, izgubljene poslovne priložnosti in ugled, ter da je Garmin s tem pridobil neupravičeno prednost. Strava je Garmin o kršitvah pisno obvestila že junija in julija letos, kar kaže, da spor tli že dalj časa. V ozadju so tudi napetosti glede sprememb Stravinega programskega vmesnika API lani, ki so močno vplivale na (so)delovanje drugih aplikacij, na čelu z Garminovimi. Garmin je bil kritičen do Strave, predvsem zaradi ravnanja z njihovimi podatki in uporabe teh podatkov za učenje umetne inteligence. Če bi sodišče ugodilo zahtevam Strave, bi to lahko pomenilo začasno prepoved prodaje večine Garminovih pametnih ur in kolesarskih računalnikov serije Edge.

