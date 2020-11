Strateške tehnologije za leto 2021

Gartner je v okviru konference IT Symposium predstavil svoje napovedi okoli ključnih strateških tehnoloških trendov, na katere morajo biti pozorna podjetja v letu 2021, seveda pa tudi v letih za tem. Nekateri od teh trendov se bodo marsikomu na prvi pogled zdeli preveč futuristični, toda pri Gartnerju menijo, da bodo z njimi podjetja srečala prej, kot si morda predstavljajo.

Prva napoved napoveduje hiter razvoj tehnologije Interneta obnašanja (Internet of Behavior; IoB). To so tehnologije, ki analizirajo obnašanje ljudi, pa tudi uporabnikov storitev in izdelkov. Sem sodi vse od spremljanja najbolj pogostih metod plačila v kombinaciji s tipom kupljenih izdelkov, do načina in časa uporabe raznih naprav s strani uporabnikov in nenazadnje tudi spremljanja navad ljudi, na primer v današnjih časih spremljanja nošenja mask in drugih zaščitnih sredstev v času epidemije. To področje je pogosto sporno, ker številne od teh tehnoloških možnosti utegnejo biti v navzkrižju z normami in zakoni, ki jamčijo zasebnost.

Ta trend je eden obenem od dejavnikov za rast pomena naslednje tehnologije: programskih rešitev za zagotavljanje in učvrstitev zasebnosti. Marsikaj od tega smo v Evropi že vajeni po uvedbi zakonodaje GDPR, a smo na tem segmentu rešitev v resnici šele na začetkih. Tovrstna obdelava podatkov in orodja za spremljanje skladnosti se bodo po Gartnerju še zelo spreminjala in razvijala.

Pripraviti se moramo tudi na prihod porazdeljene informacijske varnosti (cybersecurity mesh). Tu je ideja ta, da lahko vsakdo, ki ima za to pravice, dostopa do informacijskega vira ali storitve, ne glede na kje se nahaja informacijski vir ali oseba, ki ga potrebuje. V preteklosti so podjetja imela scenarije za varnost pred in za požarnim zidom, ki pa postajajo v časih različnih oblačnih storitev, mobilnih naprav in naprav IoT povsem neprimerni. Sedanja epidemija je pomanjkljivosti tradicionalnih pristopov še povečala.

Distribuirano računalništvo v oblaku na prvi pogled ni nobena novost, saj vse več podjetij uporablja več kot en vir in storitev, ki so tipično na različnih lokacijah. Toda številne storitve zahtevajo, da se procesiranje dogaja bližje kraja poslovnih potreb, torej na tako imenovanih robnih napravah (edge computing). Hkrati pa te storitve želimo upravljati na enak način, kot ostale storitve v oblaku, od tu tudi redefinicija, kaj bo v prihodnje pomenil distrubuiran oblak.

Strojno učenje bo v bližnji prihodnosti povzročilo velik premik v avtomatizaciji procesov, ki bi ji lahko rekli tudi hiper-avtomatizacija. Čeprav se je to začelo dogajatu že v preteklih letih, je pandemija na tem področju postala katalizator za še večje in hitrejše spremembe, saj so marsikje začeli digitalno tehnologijo uporabljati za avtomatizacijo stvari, kjer to doslej ni bilo potrebno.

Epidemija je tudi spremenila pogoje, kako se izvajajo operativna dela v IT službah. Gartner zato napoveduje korenite spremembe v načinu dela podpornih služb, ki bodo morala znati izvajati storitve tudi na daljavo in v omejenih pogojih, kar zahteva tako tehnološke kot organizacijske prilagoditve.