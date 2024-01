Stranke Vmware se soočajo z negotovo prihodnostjo

Broadcom po prevzemu družbe Vmware še naprej opravlja hitre in drastične spremembe. Izdelki Vmware od sredine januarja praktično niso več na voljo za nakup lastniške licence, temveč samo še za naročnino. Prav tako pa ukinjajo celoten program partnerskih podjetij, ki so doslej končnim kupcem prodajali licence.

Trenutno še ni jasno, kdo ali koliko trenutnih partnerjev bo po aprilu 2024 lahko podajalo ponudbe, povezane z VMware. Od februarja naj bi bil namesto partnerskega programe VMware na voljo partnerski program Broadcom Advantage Partner Program, a do njega lahko za zdaj pristopijo le izbrana podjetja s povabilom. To najbrž pomeni konec partnerstva VMware s ponudniki rešitev, preprodajalci in distributerji. Leta 2022 je VMware imel okoli 28.000 partnerjev.

S spremembo načina nakupa tehnologije VMware bodo dolgoročne stranke morda prisiljene spremeniti tehnologijo za kritično infrastrukturo ali sodelovati z novim, potencialno veliko večjim dobavitelji, kot so bili doslej vajeni. Po celem svetu obstaja zaskrbljenost, da Broadcomov VMware v tem procesu sprememb ne bo dajal prednosti manjšim strankam.

Mnoge preseneča, kako hitro je spremembe ukazal novi lastnik. V nekaj tednih so ukinili prodajo lastniških licenc, spremenili ponudbo izdelkov in ukinili partnerski program, brez da bi se pri tem posvetovali s strankami in dosedanjim ekosistemom partnerjev. Čas bo pokazal, ali so bile te poteze res najboljša rešitev za stranke in predvsem novega lastnika.