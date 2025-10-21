Objavljeno: 21.10.2025 15:00

Straniščna kamera za boljše zdravje

Podjetje Kohler je predstavilo nov izdelek z imenom Dekoda, ki ga namestimo na rob stranišča.

Kamera Dekoda, ki je opremljena z optičnimi senzorji zaznava in analizira izločke ter omogoča vpogled v stanje črevesnega zdravja, hidracijo in vsebnost krvi v blatu. Deluje prek aplikacije na pametnem telefonu, podatki pa naj bi bili šifrirani in zaščiteni s prstnim odtisom. Naprava sicer prikazuje senzorsko analizo, zato ne gre formalno za pravo kamero, čeprav senzorji dejansko zaznavajo notranjost školjke. Podjetje poudarja, da vidi le v školjko in nikamor drugam, a bo uporaba dotične naprave zagotovo vzbudila vrsto pomislekov glede zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Cena naprave znaša približno 600 USD, obvezna pa je tudi mesečna naročnina na storitev, sicer funkcije ostanejo omejene.

Mg3wxqXXZjE