Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 5.12.2025 09:30 | Teme: zdravje, varnost

Straniščna kamera ni tako varna, kot trdi proizvajalec

Kohler je letos predstavil pametno kamero Dekoda, ki se namesti na straniščno školjko, fotografira njen notranji del in analizira posnetke za nasvete o zdravju prebave.

Ob lansiranju je podjetje zatrjevalo, da so vsi podatki zaščiteni s šifriranjem od pošiljatelja do prejemnika (ang. end-to-end), izrazom, ki ga uporabniki povezujejo z varnostnimi standardi aplikacij, kot sta Signal ali WhatsApp. Vendar je varnostni raziskovalec Simon Fondrie-Teitler razkril, da to ne drži. Kohlerjeva politika zasebnosti kaže, da podjetje uporablja TLS šifriranje, standardno zaščito prenosa podatkov prek interneta, ki velja za HTTPS spletne strani, ne pa za obljubljeno napredno šifriranje. To pomeni, da se podatki na Kohlerjevih strežnikih dešifrirajo in obdelajo, kar podjetju omogoča dostop do fotografij uporabnikov.

Iz podjetja so raziskovalcu sporočili, da so podatki šifrirani le v mirovanju (na telefonu, napravi in njihovih strežnikih) ter med prenosom, a so hkrati priznali, da se podatki na strežniku dešifrirajo. To lahko pomeni tudi, da Kohler slike uporablja za treniranje svojih algoritmov, čeprav trdi, da uporablja le anonimizirane podatke.

Dekoda stane 599 USD in zahteva obvezno naročnino v višini najmanj 6,99 USD na mesec.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji