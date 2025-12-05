Straniščna kamera ni tako varna, kot trdi proizvajalec

Kohler je letos predstavil pametno kamero Dekoda, ki se namesti na straniščno školjko, fotografira njen notranji del in analizira posnetke za nasvete o zdravju prebave.

Ob lansiranju je podjetje zatrjevalo, da so vsi podatki zaščiteni s šifriranjem od pošiljatelja do prejemnika (ang. end-to-end), izrazom, ki ga uporabniki povezujejo z varnostnimi standardi aplikacij, kot sta Signal ali WhatsApp. Vendar je varnostni raziskovalec Simon Fondrie-Teitler razkril, da to ne drži. Kohlerjeva politika zasebnosti kaže, da podjetje uporablja TLS šifriranje, standardno zaščito prenosa podatkov prek interneta, ki velja za HTTPS spletne strani, ne pa za obljubljeno napredno šifriranje. To pomeni, da se podatki na Kohlerjevih strežnikih dešifrirajo in obdelajo, kar podjetju omogoča dostop do fotografij uporabnikov.

Iz podjetja so raziskovalcu sporočili, da so podatki šifrirani le v mirovanju (na telefonu, napravi in njihovih strežnikih) ter med prenosom, a so hkrati priznali, da se podatki na strežniku dešifrirajo. To lahko pomeni tudi, da Kohler slike uporablja za treniranje svojih algoritmov, čeprav trdi, da uporablja le anonimizirane podatke.

Dekoda stane 599 USD in zahteva obvezno naročnino v višini najmanj 6,99 USD na mesec.