Storitve v oblaku se dražijo hitreje kot inflacija

Inflacija je v letu 2022 zaznamovala vsa področja življenja in poslovanja, višje cene pa vsak dan bolj opažamo tudi na področju računalništva in povezanih storitev v oblaku. V družbi Vertice, ki se ukvarja predvsem z optimizacijo nakupnih stroškov storitev v oblaku, pa opozarjajo, da so se storitve SaaS ponekod podražile tudi do štirikrat hitreje, kot je splošna stopnja inflacije.

Podražitve prihajajo v časih, ko so v številnih podjetjih postali odvisni od storitev v oblaku, kot vsi vemo, pa prehod na druge platforme ni vselej enostaven in poceni. Trg storitev SaaS se je v zadnjem desetletju izrazito povečal. Še leta 2010 je bila globalna vrednost trga SaaS 13 milijard dolarjev, predlani pa že 157milijard dolarjev. V zadnjih dveh letih, ki jih je zaznamovala predvsem pandemija in potreba po zagotovitvi možnosti dela od doma, je ta že tako hitra rast dobila še nov izdaten pospešek.

Pri družbi Vertice ocenjujejo, da je danes vsak osmi dolar (ali evro) porabljen za storitve SaaS. Raziskave v ZDA razkrivajo, da podjetja v povprečju porabijo 3.112 dolarjev na osebo na leto. Če gre za tehnološka podjetja, je ta znesek še nekoliko višji - 4.552 dolarjev na osebo na leto.

Po drugi strani pa je analiza družbe Vertice pokazala, da je od leta 2019 kar 74 ponudnikov storitev v oblaku podražilo svoje izhodiščne cene (list price). Preostala četrtina, ki se ihodiščne cene ni dotaknila, pa je skoraj v vseh primerih močno zmanjšala ali izničila popuste, ki so jih dajali kupcem. Lahko bi rekli, da so cene povečale skoraj povsod.

Ker so včasih ceniki storitev v oblaku zelo zapleteni, vezani na število uporabnikov, kupcev,, porabljen procesno moč, pomnilniški prostor, omrežni promet in pogosto tudi na število transakcij, je prave podražitve dokaj težko jasno določiti. Vertice trdi, da so se v zadnji treh letih cene v ZDA povečale 3,5-krat glede na stopnjo inflacije v regiji. Drugod po svetu so cene poskočile tudi več. Nekatera britanska in avstralska podjetja poročajo o podražitvah storitev SaaS, ki so petkrat večja od stopnje inflacije v njihovem okolju.

Vertice je celo izračunal, da so se v povprečju in ob upoštevanju inflacije cene storitev v primerjavi z letom 2017 skoraj podvojile. Javna skrivnost je, da podražitve niso vselej upravičene zaradi naraščanja operativnih in drugih stroškov, temveč so predvsem posledica taktike ponudnikov, ki izkoriščajo težave družbe in tekmecev za “prevetritev” svoje ponudbe. Marsikje na ta način tudi krijejo nepokrite stroške iz preteklih letih, ki jih niso mogli uveljaviti zaradi bolj zaostrenih tržnih razmer.

Tudi v naslednjem letu ne bo nič drugače, saj številni proizvajalci že napovedujejo podražitve, ki se v povprečju vrtijo v območju 10-15%, pri čemer se ponekod cenejši paketi držijo bolj od tistih bolj bogatih, a v resnici že v osnovi dražjih.