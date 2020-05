Storitve v oblaku rastejo klub epidemiji

Medtem, ko je epidemija večini gospodarskih panog povzročila resne težave, ponekod tudi dramatičen padec prihodkov, ponudniki storitev v oblaku navajajo, da v teh časih beležijo zelo dobre ali celo rekordne rezultate. Epidemija je seveda močno povečala povpraševanje po rešitvah za delo na daljavo, ki so seveda pogosto narejene kot oblačne storitve.

Analiza družbe Synergy Research tako navaja, da je Amazonov oddelek za oblačne storitve AWS (Amazon Web Services) v prvem četrtletju 2020 prvič v svoji zgodovini presegel mejo prihodkov 10 milijard dolarjev, kar je 32,6% bolje kot lani. Čeprav oddelek AWS v strukturi družbe Amazon predstavlja komaj 13% vseh prihodkov, prinaša praktično celoten dobiček Prav smešno je prebrati, da je ta hčerinski oddelek v četrtletju prinesel 3 milijarde dolarjev dobička, medtem ko ga matična družba, v konsolidiranih rezultatih imela »le« 2,54 milijarde. AWS je torej kril izgubo na drugih segmentih poslovanja Amazona. Še morda primerjalna perspektiva – AWS je v zadnjem četrtletju dosegel več prihodkov iz naslova storitev v oblaku, kot je celoten prihodek korporacije Oracle (9,8 milijarde dolarjev).

Izredno zadovoljni so tudi pri Microsoftu, kjer so v četrtletju prihodke iz naslova storitev Azure povečali kar za 59%. Microsoft zdaj obvladuje 18% trga oblačnih storitev, in raste hitreje kot konkurenca. Amazon ima medtem 32% trga, skupaj pa ta dva ponudnika obvladujeta polovico svetovnega trga oblačnih storitev. Pri Microsoftu so storitve v oblaku daleč najbolj donesen segment poslovanja, saj oddelek Enterprise Services prinaša dvakrat hitrejšo rast kot denimo oddelek za poslovne rešitve (Office, Dynamics, Linkedin). Oddelek za osebno računalništvo, karmo sodi tudi operacijski sistem Windows, beleži komaj 3% rast prihodkov.

Tudi Google poroča o rasti prodaje storitev v oblaku. Prodaja se je povečala pri letni primerjavi za 52% oziroma 6% glede na zadnje četrtletje. Google s tem predstavlja 8% trga oblačnih storitev. Toda njihove ambicije so precej večje in med trojico vodilnih zadnje čase prav Google najavljanajveč novosti in sprememb v cenovni politiki, vse s ciljem, da bi povečali tržni delež.

Synergy Research na koncu poročila poudarja, da je letošnje leto prelomno za storitve v oblaku. Zanimiva je denimo ocena, da je vrednost transakcij procesiranih v oblaku letos v prvih treh mesecih že presegal vrednost vsega, kar je bilo v oblaku procesirano v celotnem letu 2019. Obeti pa so, da bo drugo četrtletje morda celo preseglo rezultate iz prvega četrtletja.