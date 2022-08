Storitve v oblaku, ki bodo kmalu maturirale

Gartner je v svoji najnovejši raziskavi stanja tehnologij v oblaku izpostavil dve tehnologiji, ki bosta v naslednjih dveh letih povsem dozoreli in postali zanesljivi platformi za produktivno delo.

Gartner že tradicionalno nove tehnologije prikazuje kot cikle navdušenja (hype cycle), kjer morajo praktično vse novosti prestati faze navdušenja, pričakovanja in streznitve, najbolj uspešne pa vse to preživijo in postanejo dolgotrajno uporabne.

Temu cilju se najbolj približujejo storitve iPaaS, oblačne rešitve za integracijo drugih programskih rešitev, bodisi v oblaku, kot na lokaciji podjetij. Ta ugotovitev se zdi povsem razumljiva, če upoštevamo, da ima zelo malo podjetij učinkovite platforme za integracijo v svojem okolju in jih je zato lažje uporabiti v javnem ali zasebnem oblaku. Storitve iPaaS prinašajo otipljive prednosti, daj omogočajo avtomatizacijo med rešitvami, kjer doslej to ni bilo možno. Prav tako so prve storitve, ki jo podjetja tipično rabijo, ko se lotijo povezovanja različnih rešitev, še posebej, če so te v oblaku.

Druga tehnologija, ki jo Gartner uvršča med kandidate za skorajšnjo maturo, so rešitve za razvoj aplikacij z malo ali nič kode (low code; LCAP). Tudi v temu primeru gre za orodje, ki omogoča hitro zapolnitev vrzeli, zlasti pri avtomatizaciji poslovanja. Na številnih področjih rabe, denimo pri rešitvah za skupinsko sodelovanje in modeliranje procesov, so orodja LCAP ključnega pomena in vse več proizvajalcev jih nudi kot samostojna orodja ali celo dodatke k drugim programskim rešitvam.

Številne druge rešitve so prav tako dozorele in prešle fazo streznitve. Med te sodijo uporaba oblačnih orodij za upravljanje vmesnikov API, poslovna analitika v oblaku, programske storitve brez upravljanja strežnikov (serverless tehnologija) in nekatere bolj specifične rešitve.

Če pogledamo zgodnejše faze ciklov navdušenja, lahko opazimo, da so številne znane storitve v oblaku (IoT PaaS, umetna inteligenca v oblaku, storitve na obrobju, storitve cloud-native) še daleč od zrelosti. V javnosti se o njih sicer veliko piše in v praksi srečamo obilico implementaciji, vendar se morajo vse te storitve še izkazati, tako finančno, z vidika koristi, kot tudi učinkovitosti upravljanja.