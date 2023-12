Storitve v oblaku je leta 2023 kupilo 45 % podjetij v EU

Leta 2023 je 45,2 % podjetij v EU kupilo storitve računalništva v oblaku, kar je povečanje za 4,2 odstotne točke v primerjavi z letom 2021. Informacije izhajajo raziskave o uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) opravljene s strani družbe Eurostat.

Največji delež podjetij, ki so kupovala različne računalniške storitve v oblaku, je bilo na Finskem (78,3 %), Švedskem (71,6 %), Danskem (69,5 %) in Malti (66,7 %). Na drugem koncu lestvice je takšne nakupe opravila manj kot četrtina podjetij v Grčiji (23,6 %), Romuniji (18,4 %) in Bolgariji (17,5 %). Slovenija je s 40,2% nekje na sredini držav EU, zanimivo pa je, da je v primerjavi z letom 2021 odstotek storitev v oblaku celo padel (iz 42,7%).

Najbolj kupljene storitve računalništva v oblaku v letu 2023 so bile storitve elektronske pošte(82,7 %), sledile so storitve hrambe datotek (68,0 %) in pisarniška programska oprema (66,3 %). Priljubljene so bile tudi varnostne programske aplikacije (61,0 %), finančne in računovodske storitve (51,6 %) in gostovanje podatkovnih baz podjetja (43,0 %).

Približno četrtina podjetij je kupila storitve v oblaku za razvoj, testiranje ali uvajanje aplikacij (26,1 %), programsko opremo za načrtovanje virov podjetja (25,9 %), računalniško zmogljivost za procesiranje lastne programske opreme podjetja (25,4 %) ter programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (25,0 %).