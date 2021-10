Storitve v oblaku bodo leta 2025 vredne 1300 milijard dolarjev

Družba IDC je objavila študijo, ki nakazuje, da bodo storitve v oblaku v letu 2025 predstavljale prevladujočo obliko izvajanja informacijskih storitev. Celoten oblak, v kar štejejo storitve, strojno in programsko opremo v oblaku, bo leta 2025 vreden že kar 1.300 milijard (1,3 bilijona) dolarjev. Do tedaj naj bi ta tržni segment rasel s stopnjo 16,9 % letno, hitreje kot večina drugih storitev na področju IKT.

IDC storitve v oblaku deli na dva segmenta: javni oblak (public cloud), kjer uporabniki souporabljajo sredstva z drugimi najemniki in zasebni oblak (private cloud), kjer so oprema, programi in storitve namenjene točno določenemu naročniku. Javni oblak seveda ostaja daleč najbolj razširjena oblika rabe storitev v oblaku in bo leta 2025 dosegla raven 809 milijard dolarjev, z ocenjeno letno rastjo 21%.

Zanimivo je, da bodo storitve v zasebnem oblaku v tem obdobju rasle celo hitreje, predvidoma 31 % letno, a z bistveno manjšo obstoječo bazo. IDC ocenjuje, da bodo storitve v zasebnem oblaku v letu 2021 dosegle "le" 5 milijard dolarjev.

IDC napoveduje, da bodo v naslednjih štirih letih rasle oblačne storitve, ki nudijo enostavno naročanje in uporabo storitev. Prepoznamo jih po priponi as-a-Service (aaS) - denimo SaaS, PaaS, IaaS in ostali derivati. Ta segment danes tvori okoli 55,7 % vseh storitev v oblaku, vendar se bo delež do leta 2025 še povečal in sicer na 64,1 %. Rast pri storitvah aaS bo vsaj 21,3 %.