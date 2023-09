Stopnja piratstva v EU se znova povečuje

Novo poročilo Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO) kaže, da se spletno piratstvo po večletnem upadanju ponovno povečuje.

Z višanjem cen se očitno znova viša tudi stopnja piratstva v Evropski uniji. Trend je zaskrbljujoč, saj bi lahko nakazoval prelomno točko v industriji pretakanja vsebin, ki se že sooča z upočasnitvijo rasti. Glavna ugotovitev poročila, ki temelji na podatkih britanske firme MUSO, je, da se je po upadu piratstva, predvsem v segmentih televizijskih vsebin in publikacij, trend obrnil in piratstvo ponovno narašča.

Zanimivo je, da so televizijske oddaje daleč najbolj piratizirana vsebina v EU, saj predstavljajo skoraj polovico vsega piratstva. V porastu je tudi nezakonito pretakanje živih dogodkov, kot so športne tekme. Večino piratskega prometa predstavljajo pretočne storitve, ki imajo 58% delež, medtem ko je prenos preko strani, kot sta Piratebay ali Torrentz, pri 32%. Po državah EU se stopnje piratstva razlikujejo, najvišje so v Estoniji in Latviji, najnižje v Nemčiji in Italiji.

Vzroki za piratstvo ostajajo v osnovi enaki kot v preteklih letih. Poročilo EUIPO ugotavlja, da se ljudje danes odločajo za piratske vsebine iz podobnih razlogov kot pred desetletji, predvsem zaradi pomanjkanja legalnih možnosti in visokih stroškov naročnine ali nakupa. Analiza kaže, da več zakonitih alternativ zmanjšuje piratstvo, prav tako pa na stopnjo piratstva vplivajo tudi ekonomske razmere . Države z nižjim dohodkom na prebivalca in večjo neenakostjo dohodka ter visoko brezposelnostjo mladih imajo praviloma višje stopnje piratstva.

EUIPO poudarja pomen razumevanja mehanizmov piratstva za oblikovanje učinkovitih politik in ukrepov proti piratstvu. V času gospodarskih izzivov in z večjim številom pretočnih storitev, ki pogosto ne ponujajo enake vrednosti kot v preteklosti, je pričakovati, da bo piratstvo ostalo aktualna težava tudi v prihodnje.