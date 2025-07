Objavljeno: 24.7.2025 16:00

Štirideset let prave prijateljice

Mineva 40 let od izida prvega računalnika Amiga, ki jih je Commodore proizvajal od leta 1985 do svojega stečaja. Davnega julija 1985 je izšla Amiga 1000, ki pa je v večjih količinah na prodajne police prispela leto pozneje. Operacijski sistem AmigaOS živi še danes, le da teče na platformah Motorola 68K in PowerPC. Zadnja verzija je izšla aprila letos.

Amiga 1000 je nastala, ko je Commodore kupil mlado zagonsko podjetje, za katerega je odštel 25 milijonov dolarjev. Nato so 23. julija 1985 izdali 32-bitni računalnik Amiga 1000, ki je imel procesor Motorola 68000 s frekvenco 7 MHz, 256 kB pomnilnika, 6-bitno grafiko z ločljivostjo 640x400 in 8-bitni zvok.

Predvsem pa je Amiga tedaj prinesla barvni uporabniški vmesnik, stereo zvok in operacijski sistem s podporo za večopravilnost, ko domači računalniki o tovrstnih tehnologijah niso mogli niti sanjati. Celo Applov Macintosh je bil tedaj še črno-bel. A Amiga je izgubila proti C128, ker je bila dobavljivost amige slaba, oglaševanje pa neobstoječe. Kasnejše inačice, denimo Amiga 500 iz leta 1987, in Amiga 2000 so bile uspešnejše, a na koncu je arhitektura morala priznati poraz.

Svoj čas se je Amiga zdela prihodnost. Zavoljo specializiranih čipov je bila Amiga 1000 hitra, zmogla je poganjati številne igre. Alien Breed, Flashback, Cannon Fodder, Hunter, IK+, Lemmings, Rainbow Islands in Warhead je le nekaj legendarnih naslovov.