Število trgovin z možnostjo avtomatskega nakupa hitro narašča

Sodeč po raziskavi in oceni razvoja trga s strani družbe RBR, se nam v bližnji prihodnosti obeta zelo hiter razcvet trgovin s podporo za avtomatizirano prodajo, pretežni del povezanih z možnostjo osebnega prebiranje podatkov (črnih kod) izdelkov in vodenja digitalne nakupovalne košarice na osebnem telefonu ali s pomočjo namenskih naprav.

Pri družbi RBR ocenjujejo, da je bilo leta 2020 po celem svetu okoli 36.600 trgovin z možnostjo avtomatskega banja podatkov o izdelkih, kar je osnova za tako imenovane hitre ali samodejne blagajne, pa tudi bolj napredne trgovine, ki nudijo celo samodejni zaključek nakupa, kot na primer v trgovinah Amazon Go.

V samo letu dni je število tovrstnih trgovin zraslo za skoraj 10.000 in jih bilo konec leta 2021 že okoli številke 46.000. Pri družbi RBR ocenjujejo, da bo do leta 2027 po celem svetu že okoli 160.000 tovrstnih trgovin, ki zmanjšujejo ali odpravljajo čakanje v vrstah, zmanjšujejo potrebe po osebju v trgovini in tudi v celoti izboljšujejo uporabniško izkušnjo pri nakupih.

Pilotski projekti avtomatiziranih ali povsem samodejnih trgovin potekajo v praktično vseh večjih trgovskih verigah po svetu, pojavljajo pa se tudi novi ponudniki, pogosto celo mladi startupi, ki z inovativno rabo tehnologije in vpeljavo modernih poslovnih procesov zapolnjujejo vrzeli, ki jih puščajo na področju maloprodaje velike trgovske verige na eni in spletne trgovine na drugi strani.