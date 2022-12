Število raziskovalcev v EU je preseglo 2 milijona

V javnosti je večkrat poudarjeno, da je treba za doseganje večje konkurenčnosti gospodarstva in posledično blaginjo več vlagati v raziskave in razvoj. To je tudi usmeritev Evropske Unije, kjer so raziskave in razvoj ena glavnih prioritet. Prvi rezultati se že kažejo v temu, da je v EU lani bilo prvič registriranih več kot dva milijona raziskovalcev. Leta 2011 jih je bilo okoli 1,38 milijona, kar pomeni, da se je število raziskovalcev v desetletju povečalo za slabih 45%.

Rast števila raziskovalcev so zabeležili v vseh članicah EU, vendar so razlike med državami kar precejšnje. V nekaterih državah, kot sta Švedska in Poljska, se je število raziskovalcev dejansko podvojilo. Med najhitreje rastočimi so tudi Madžarska (+88%), Belgija in Grčija (obe +79%). Žal Slovenije ni med njimi. Družba Eurostat navaja, da je bilo lani v Sloveniji registriranih 17.451 raziskovalcev, kar pa je le slabih 18% več kot leta 2012. Slovenija po tem kazalniku torej zgublja konkurenčnost v Evropi, tudi v primerjavi z nekaterimi državami, ki so bile v preteklosti za nami.

Zanimiv je tudi pogled na strukturo raziskovalcev. V EU skoraj 56% raziskovalcev prihaja iz gospodarstva, 32% iz akademskega sveta in 11% iz ostalih državnih struktur. Seveda so tudi tu med članicami EU velike razlike. Na Švedskem na primer prihaja kar 78% raziskovalcev iz gospodarstva, na Nizozemskem okoli 70%. Za primerjavo z ostalimi dejavnostmi je vredno omeniti, da raziskovalci predstavljajo okoli 1% aktivno zaposlenih v EU.