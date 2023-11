Steam v nekaterih državah podražil igre do 4298 odstotkov

Največja tržnica z igrami na svetu je naredila konec poceni igram prek povezave VPN.

Valve, podjetje za digitalno distribucijo iger, je na tržnici Steam v nekaterih državah z visoko inflacijo, kot sta Argentina in Turčija, začelo zaračunavati igre v ameriških dolarjih, kar je povzročilo velike podražitve. Nekatere igre so sedaj celo 4000 odstotkov dražje! Igra Civilization VI, ki je prej stala 1,13 USD, kupca zdaj olajša za 59,99 USD, kar predstavlja povečanje cene za 4298%. Podobno so se cene drugih iger, kot so Stardew Valley, Bioshock Infinite, Far Cry 5 in Raft, povečale za 2000%. Sprememba je posledica visoke inflacije v državah, kot je Argentina, ki je oktobra 2023 dosegla 142,7-odstotno upadanje kupne moči denarja. Valve je spremembo upravičil z zagotavljanjem večje varnosti za razvijalce in zmanjšanjem stroškov, povezanih s stalnim prilagajanjem cen zaradi hitro spreminjajočih se menjalnih tečajev. Razvijalci imajo še vedno možnost, da v teh državah določijo nižje cene kot drugje po svetu, vendar morajo to storiti ročno, kar pomeni, da bo morda trajalo nekaj časa, preden bodo vzpostavljene nove, primerne cenovne ravni za igre v Argentini in Turčiji.