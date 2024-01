Steam se je poslovil od Windows 7 in 8

Valve na platformi Steam ne podpira več operacijskih sistemov Windows 7, 8 in 8.1. Uporabniki, ki želijo še naprej prejemati posodobitve za servis in dostopati do svojih iger, morajo računalnik nadgraditi na Windows 10 ali Windows 11.

Uporabniki s starejšimi različicami operacijskega sistema Windows ne bodo več deležni niti varnostnih popravkov odjemalca igričarske storitve Steam. Dostop do iger jim je za zdaj še omogočen, a pri podjetju Valve opozarjajo, da lahko storitev kadarkoli preneha delovati, saj je odvisna od vgrajene različice Googlovega Chroma. Google je podporo za Windows 7 opustil januarja 2023, pri čemer je Chrome 109 zadnja različica, ki je na voljo na starih sistemih.

Uporaba zastarelega operacijskega sistema na računalniku, povezanem z internetom, nasploh ni dobra ideja. Brez varnostnih posodobitev so posamezniki dovzetnejši za zlonamerno programsko opremo in kibernetske napade, ki izkoriščajo nepopravljene ranljivosti v opuščenih operacijskih sistemih in programski opremi, ki teče na njih. Uporabniki Windows 7, 8 in 8.1 so v težkem položaju, saj nadgradnja na Windows 10 brezplačno ni več na voljo. Septembra 2023 je Microsoft zaprl dolgoletno vrzel, ki je omogočala nadgradnjo starih različic Windows na Windows 10 brez nakupa novega ključa.