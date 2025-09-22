Objavljeno: 22.9.2025 05:00

Steam bo nehal delovati na 32-bitnem Windows 10

Valve je sporočil, da bo z novim letom ukinil podporo za 32-bitne različice Windows v svoji priljubljeni platformi za digitalno distribucijo iger Steam. Uporabnikov 32-bitnega Windows 10 imajo le 0,01 odstotka, so zatrdili, zato ne pričakujejo večjega odpora.

Windows 10 je tudi zadnja verzija Windows, ki je še obstajal v 32-bitni različici. Razlogov za vztrajanje na tako stari verziji pravzaprav ni več, saj so moderni procesorji že več kot desetletje 64-bitni, 32-bitne aplikacije pa tečejo v emulaciji. Windows 11 tako ali tako potrebuje novejše procesorje, zato v 32-bitni inačici ne obstaja več. Windows 10 bo prihodnji mesec izgubil tudi Microsoftovo podporo, saj bo za nadaljnje nadgradnje treba kupiti podaljšano podporo.

Zanimivo pa je, da je Steam sam po sebi 32-biten. To niti ni tako presenetljivo, saj platforma izvira iz nekega drugega časa, razlogov za nadgradnjo pa nikoli ni bilo. Še več, tudi mnoge igre na Steamu vztrajajo v 32-bitnih inačicah. Oboje bo še vedno delovalo, se pa v prihodnosti obeta 64-bitna verzija Steama.

Arhitekture vedno umirajo počasi. Čeprav so prvi 64-bitni procesorji na osebnih računalnikih na trg prišli že leta 2003, danes pa drugačnih sploh ni, je programska oprema še dolgo vztrajala tudi z 32-bitnimi verzijami. In njihove podpore ni bilo konec na mah, temveč posamezni programi umirajo korak za korakom.