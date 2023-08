Starši, pozor: Applovo orodje Screen Time včasih ne deluje

Apple je potrdil, da je v orodju Screen Time za omejevanje uporabe elektronskih naprav, ki ga uporabljajo starši, neprijeten hrošč. Četudi starši na daljavo – denimo prek svojega iPhona – nastavijo omejitve, se te ne shranijo.

Iz Cupertina so dejali, da se v nekaterih primerih nastavitve nepričakovano ponastavijo. Gre za funkcijo Downtown v aplikaciji Screen Time, s katero lahko starši ob določenih urah napravo povsem zaklenejo. A zgodi se, da se ta nastavitev ponastavi, ne da bi to opazili. Apple je hrošča, ki ga imenujejo težava s ponastavitvijo, domnevno odpravil v iOS 16.5. Težava naj bi bila propagacija nastavitev na vse naprave, ki so del družinskega oblaka. A zadnji testi kažejo, da je tudi v iOS 17 beta napaka še vedno prisotna.