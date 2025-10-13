Objavljeno: 13.10.2025 05:00

Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

Kot v obrabljeni frazi je Starlink tudi v resnici upokojil že več satelitov, kot so jih druga podjetja sploh izstrelila. Vsak dan na Zemljo pade kakšen, kar ni malo. Že marca letos smo poročali, da je Starlink deorbitiral 865 satelitov, še dobrih tristo pa jih je bilo na seznamu. Trend se nadaljuje.

Raziskovalci, ki spremljajo stanje v orbiti, kje je treba slediti vsem satelitom in drugim kosom smeti, so zaskrbljeni. Že danes dnevno padeta tudi po dva satelita, v prihodnosti pa bi jih lahko bilo tudi do pet. Številni sateliti na poti do tal ne zgorijo popolnoma, temveč udarijo ob površje. Če bi zadeli človeške naselbine ali celo ljudi, bi povzročili veliko škodo, lahko celo smrtne žrtve.

To ni teoretični problem, saj je internet poln posnetkov ostankov satelitov, ki treščijo na tla. Sreča, da padajo daleč stran od ljudi, se bo nekoč tudi iztekla, svarijo strokovnjaki. Drugo nevarnost predstavljajo odsluženi sateliti za okolje, saj z njimi v ozračje leti kopica eksotičnih materialov in spojin. V stratosferi so že zaznali nenavadno visoke koncentracije elementov, kot sta niobij in hafnij, pa tudi bolje znanih bakra, aluminija in litija. Najverjetnejši vir so seveda sateliti.

V orbiti je trenutno okrog 8000 Starlinkovih satelitov, večinoma so v nizkih orbitah. Ko bo gradnja Starlinka, Amazonovega Kuiperja in drugih sistemov končana, jih bo več kot 30.000. Še dolgo bodo torej onesnaževali Zemljo in ozračje, le upamo pa lahko, da se bomo izognili Kesslerjevemu pojavu, ko bi kaskadna reakcija zaletavanja orbito tako napolnila s smetmi, da bi postalo potovanje v vesolje nemogoče – za dolga stoletja.