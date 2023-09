Objavljeno: 14.9.2023 02:00

Starlink za dobro uro mrknil

Tudi satelitski internet ni imun na zemeljske težave, saj je v noči s torka na sredo za dobro ur mrknil Starlink. Približno toliko časa ni bil možen promet prek omrežja, zaradi česar je bila internetna povezljivost onemogočena. Prizadeti so bili odjemalci po celem svetu.

Da je nekaj narobe, je Starlink priznal ob 2.33 zjutraj v sredo, približno uro pozneje (ob 3.39) pa so težave odpravili. V vmesnem času, ki je v Severni Ameriki najbolj obremenjen, Starlink ni deloval. Prizadetih je bilo vsaj 33.000 uporabnikov, saj se je ji je toliko pritožilo. Motnje so segale od Severne Amerike do Avstralije, torej globalno.

Kaj točno je šlo narobe, SpaceX ni razkril. A dejstvo je, da je tudi satelitski internet močno odvisen od zemeljskih postaj, ki lahko odpovedo. Absolutne zanesljivosti ni nikjer.