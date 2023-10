Starlink prihodnje leto tudi z mobilnim telefonskim omrežjem

Starlink, ki nudi dostop do interneta prek satelitov v nižji orbiti, bo prihodnje leto na enak način ponudil še telefonske storitve. Na njihovih spletnih straneh se je že znašel zavihek Starlink Direct to Cell, ki obljublja vseprisotno pokritost s signalom z baznih postaj v vesolju. Prihodnje leto bo možno pošiljati kratka sporočila, še leto pozneje pa klicati in brskati po internetu.

Satelitski telefoni so dandanes okorni in predvsem posebni. Satelitska povezljivost na navadnih telefonih ni možna, ker ne morejo uloviti signala iz orbite. Še najbližji poizkus je novi iPhone, ki ima posebno funkcijo za pošiljanje sporočil v sili z uporabo omrežja Globalstar. Znani Iridium pa je zunaj dosega običajnih telefonov.

SpaceX želi to preseči in tudi navadne telefone povezati s sateliti. V tem primeru navadni telefoni sploh ne bodo vedeli, da se pogovarjajo prek vesolja, saj bodo pač zaznavali signal LTE. Podatkov o hitrosti še ni, lani pa so obljubljali 2-4 Mb/s.

Prve satelite s podporo za mobilno telefonijo bodo izstrelili na raketi Falcon 9, kasneje pa na Starshipu. To je pomembno, ker novi sateliti V2 na Falcon 9 zaradi velikosti ne morejo. Večji sateliti pa so pomembni zato, ker bodo tako mobilni telefoni brez težav komunicirali z njimi, četudi bodo 550 kilometrov nad površjem.

Ko bo SpaceX omrežje vzpostavil, ga bo tržil drugi operaterjem. Zanimanje so že izrazili T-Mobile (ZDA), Rodgers (Kanada), KDDI (Japonska), Optus (Avstralija), One NZ (Nova Zelandija) in Salt (Švica).