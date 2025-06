Objavljeno: 10.6.2025 05:00

Starlink omogoča dostop do Bele hiše brez varnostnih protokolov

Elon Musk je v Belo hišo pripeljal svoj satelitski internet Starlink, ko sta bila s predsednikom še najboljša prijatelja. Odnos se je vmes sicer razletel, a Starlink še vedno gostuje v Beli hiši, kjer predstavlja eno največjih varnostnih lukenj.

Dostop do interneta je v Beli hiši strogo nadzorovan, vsak uporabnik in vsak pametni telefon potrebuje uporabniške ime in geslo. Promet se beleži in shranjuje, povezave od zunaj pa so možne le prek VPN. Razen za Starlink.

Uporaba Starlinka v Beli hiši je povsem odprta in prosta, za priklop ne potrebujemo nobenega gesla ali drugega preverjanje istovetnosti. Strokovnjaki iz Bele hiše za zdaj še anonimno opozarjajo, da gre za veliko varnostno luknjo, saj Starlink omogoča obvod vseh varnostnih ukrepov.

Situacija ni nova, a na ukrepe strokovnjaki zaman čakajo že mesece. Demokratski predstavniki v Kongresu so Belo hišo že pozvali k pojasnilom, a zaman. Starlink ni na voljo le v Beli hiši, temveč tudi v več vladnih agencijah in ministrstvih. Posebej radi ga uporabljajo člani Muskove ekipe za vladno učinkovitost (DOGE), saj ne pušča sledi.