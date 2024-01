Objavljeno: 4.1.2024 05:00

Starlink dobil prve satelite za neposredno komunikacijo s pametnimi telefoni

SpaceX je drugi dan tega leta izstrelil prve satelite, ki bodo sposobni direktne komunikacije s telefoni na Zemljinem površju, torej brez posrednikov. Šest satelitov so izstrelili v torek ob 22.44 po lokalnem času (torej v noči na sredo po slovenskem času). Preostalih petnajst satelitov, ki so istočasno poleteli v orbito, je običajnih Starlink V2 Mini brez možnosti pogovarjanja s telefoni.

Ti sateliti se bodo vedli kakor bazne postaje v vesolju, na katere se bodo lahko običajni pametni telefoni povezovali brez posebnih nadgradenj. SpaceX je to napovedal že lani, sedaj pa obljubo uresničujejo. Sprva bo možno le pošiljati kratka sporočila, prenos podatkov in klici pa sledijo prihodnje leto. Razlogi niso le tehnični, temveč predvsem pravni: Starlink potrebuje še soglasja in licence za uporabo spektra, ki bo omogočil tovrstno komunikacijo. V ZDA bo to potekalo v omrežju T-Mobile, partnerje pa imajo tudi v Avstraliji, Čilu, Kanadi, Japonski, Novi Zelandiji in Švici.

Starlink ne bo edino omrežje, ki bo neposredno govorilo s telefoni. Podobno tehnologijo razvijajo tudi v podjetjih AST SpaceMobile in Lynk Global.