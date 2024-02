Objavljeno: 1.2.2024 07:00

Starlink dnevno pretaka petabajte podatkov!

Travis Brashear, ki dela kot inženir v podjetju SpaceX, je včeraj razkril nekaj statistike o delovanju sistema Starlink. Za delovanje sistema, ki ima že več kot 2,3 milijona uporabnikov, uporabljajo dobrih 9000 laserjev. Starlink je na voljo v 70 državah na 7 kontinentih, njegova najvišja zmogljivost pa trenutno dosega 5,6 Tb/s. Dnevno vsi uporabniki ustvarijo 42 PB prometa, kar pomeni 18 GB na uporabnika!

Posamezni laserji zmorejo hitrost do 100 Gb/s in služijo za povezljivost med sateliti. Sateliti torej vsak dan vzpostavijo 266.141 povezav med seboj, saj drugače zaradi medsebojnega gibanja niti ne more biti. Nekatere povezave sicer ostajajo več dni, kadar so sateliti v primernih orbitah, ni pa to pravilo. To je še posebej pomembno, kjer v bližini ni nobene zemeljske postaje, denimo na odprtem morju. Sateliti tako delujejo kot razpršeno omrežje. Ob tem Starlink dosega 99-odstotno zanesljivost, kar se sliši odlično, v praksi pa to pomeni dobre tri dni nedosegljivosti na leto.

Brashear je postregel še z nekaj zanimivostmi. Najdaljšo lasersko povezavo so vzpostavili med satelitoma 5400 kilometer narazen. Zaradi ukrivljenosti Zemlje je šla povezava tedaj precej nizko, in sicer v najbližji točki le 30 kilometrov nad površjem. Ko pa so nek satelit deorbitirali – torej kontroliralo spustili v ozračje, da zgori – je povezava delovala vse do višine 122 kilometrov. To je že zelo nizko, tam orbite niso več stabilne.